Son dakika haberi! Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberi! Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Son dakika haberi! Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından birinci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, FETÖ şüphelileri Y.Y. ve N.Z. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edildi.

Y.Y. ve N.Z. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Yunanistan Edirne Güncel Haberler Son Dakika

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