Son dakika haber... Sulama tartışmasında komşusu tarafından tüfekle vurulan kadın öldü, eşi yaralandı Son dakika haberleri... Yozgat'ta bir kişi bahçe sulaması nedeniyle çıkan tartışmada komşusunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü, kocasını da yaraladı. Yozgat'ta bir kişi bahçe sulaması nedeniyle çıkan tartışmada komşusunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü, kocasını da yaraladı. Merkeze bağlı Sağlık köyünde S.K. (66) ile komşusu İ.P. (65) ve eşi Ayşe P. (62) arasında, köy çeşmesinden bahçe sulanması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından evindeki av tüfeğini alan S.K, Ayşe P. ile eşi İ.P'ye ateş etti. Ayşe P. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan İ.P. ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından otomobiliyle kaçan zanlı, Yerköy ilçesinde jandarma tarafından yakalandı. Ayşe P'nin cenazesi otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Güncel AA / Ömer Ertuğrul Yozgat Güncel Haberler Son Dakika

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