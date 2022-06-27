Son dakika haberi! Yozgat'ta çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü Gelen son dakika haberlerine göre Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, A.Ö. (21) ile H.Ş. (19) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ö, cebindeki bıçakla H.Ş'yi yaraladı. Kavgayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılan H.Ş, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan A.Ö, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. AA / Şahin Özmen - Güncel Sorgun Yozgat Güncel Haberler Son Dakika

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