Son dakika haberi! Yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü Son dakika gündem haberi: Ordu'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Ordu'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Alınan bilgiye göre, Giresun'dan Samsun yönüne giden H.Ö yönetimindeki Fındıkkale firmasına ait 28 AG 505 plakalı yolcu otobüsü, Ordu Nefise Akçelik tünelinde E.T'nin kullandığı 52 AN 648 plakalı otomobil ile çarpıştı. Savrularak tünel duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ile aynı araçta bulunan İ.T. olay yerinde hayatını kaybetti, M.T. ise yaralandı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otobüs şoförü H.Ö, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kaza nedeniyle tüneldeki trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Güncel AA / Hayati Akçay Giresun Samsun Ordu Güncel Haberler Son Dakika

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