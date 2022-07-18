Son dakika haberi | YKS'de AYT eşit ağırlık birincisi, İzmirli Selin oldu

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) 18-19 Haziran'da yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları açıklandı. İzmir'de yaşayan Selin Aşıkiraz (18), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda eşit ağırlıkta birinci oldu.

İzmir'de yaşayan mali müşavir Sermin Aşıkiraz ve bilgisayar mühendisi Serdar Aşıkiraz'ın tek çocuğu olan, İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun Selin Aşıkiraz, 2022-YKS eşit ağırlık Türkiye birincisi oldu. Sınava düzenli hazırlandığını söyleyen Aşıkiraz, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde öğrenim görmek istediğini belirterek, "Bu yıl yoğun geçti ama 11'inci sınıftayken karantinada çalışmaya başladım. Bu yıl da devam ettim. Dershaneye de gidiyordum. İddialıydım ama hiç birinci olamamıştım. Sorular geçen yıla göre daha kolaydı. Sözel bölüm biraz daha zordu. Özellikle Türkçe de zorlandım. Türkçe'de 1 yanlış, sosyal bilimler ve matematikte hepsini doğru, fende ise 2 yanlış yaptım" dedi.