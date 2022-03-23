Son dakika haberi... Yeniden Refah Partisi'inden Kahramankazan'da esnaf ziyareti - Haberler

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Son dakika haberi... Yeniden Refah Partisi'inden Kahramankazan'da esnaf ziyareti

AA - Nuğman Göktaş - Güncel
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Son dakika haberi... Yeniden Refah Partisi'inden Kahramankazan'da esnaf ziyareti

Son dakika haberi... Yeniden Refah Partisi Ekonomik İşler Başkan Yardımcısı Erol Likos, Kahramankazan ilçesinde esnafı ziyareti etti.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Yeniden Refah Partisi Ekonomik İşler Başkan Yardımcısı Erol Likos, Kahramankazan ilçesinde esnafı ziyareti etti.

Partisinin İlçe Başkanlığını ziyarete gelen Likos, burada bir süre partililerle sohbet etti, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Likos ve beraberindekiler esnafları ziyaret ederek partilerinin vaatlerini anlattı,

27 Mart Pazar günü yapılacak olan Ankara İl Kongresi'ne davet etti.

Ekonomik İşler Başkan Yardımcısı Likos, ziyaretinde yaptığı açıklamada, 27 Mart Pazar günü partilerinin Ankara İl Kongresi'ni yapacaklarını belirtti.

Kahramankazan halkının kendilerini hoş karşıladığını dile getiren Likos, "Sineyimillet yaşadık burada. Erbakan hocamızın yolunda gidenleri çok iyi ayırt ediyorlar. Bizlere teveccühü gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.

Bazı sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret eden Likos, Saray Mahallesi'ndeki fabrikalarını gezdikten sonra ilçeden ayrıldı.

AA / Nuğman Göktaş - Güncel

Refah Partisi, Kahramankazan, Hisarcık, 27 Mart, Güncel, Haberler

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