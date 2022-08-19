Son dakika haberi: Yemen ordusu: Husilerin saldırılarında 13 asker öldü

Yemen ordusu, İran destekli Husilerin ateşkesi ihlal eden saldırıları sonucu 5 günde 13 askerin öldüğünü, 27'sinin yaralandığını bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada Husiler son 5 gün içinde Hudeyde, Dali, Taiz, Sada, Cevf ve Marib vilayetlerindeki cephelerde ateşkesi 467 kez ihlal etmekle suçlandı.

Açıklamada, Husi milislerin bu bölgelerde düzenlediği saldırılar sonucu 13 askerin yaşamını yitirdiği ve 27'sinin yaralandığı aktarıldı.

Konuyla ilgili Husilerden açıklama yapılmadı.

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'dan bu yana devam eden ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiğini duyurmuştu.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.