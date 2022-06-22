Son dakika haberi... Yemen'in Ebyen ve Şebve illerinde düzenlenen saldırılarda 9 asker öldü Son dakika gündem haberi... Yemen'in Şebve ve Ebyen kentlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 9 asker hayatını kaybetti. Yemen'in Şebve ve Ebyen kentlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 9 asker hayatını kaybetti. Yemen ordusuna bağlı Cumhurbaşkanlığı Koruma Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ebyen'e bağlı Zencebar'ın doğusunda bir askeri araca kimliği henüz tespit edilemeyen silahlı kişilerce saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırganların araçtaki 5 askerden 3'ünü öldürdüğü, 2'sini kaçırdığı ifade edilen açıklamada, kaçırılan 2 askerin de daha sonra öldürüldüğü aktarıldı. Ülkenin güneydoğusundaki Şebve ilinde de silahlı kişilerin bir kontrol noktasına saldırı düzenlediği kaydedildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, olayda 4 asker hayatını kaybetti, 5'i yaralandı. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Ebyen ve Şebve kentleri, hükümet güçlerinin kontrolünde bulunuyor. Her iki kentte daha önce düzenlenen benzer saldırıları terör örgütü El-Kaide üstlenmişti. AA / Ibrahim Ramadan - Güncel Yemen Güncel Haberler Son Dakika

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