Son dakika haberi... Yemen'in Ebyen ve Şebve illerinde düzenlenen saldırılarda 9 asker öldü
- Güncelleme:
Son dakika gündem haberi... Yemen'in Şebve ve Ebyen kentlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 9 asker hayatını kaybetti.
Yemen'in Şebve ve Ebyen kentlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 9 asker hayatını kaybetti.
Yemen ordusuna bağlı Cumhurbaşkanlığı Koruma Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ebyen'e bağlı Zencebar'ın doğusunda bir askeri araca kimliği henüz tespit edilemeyen silahlı kişilerce saldırı düzenlendiği belirtildi.
Saldırganların araçtaki 5 askerden 3'ünü öldürdüğü, 2'sini kaçırdığı ifade edilen açıklamada, kaçırılan 2 askerin de daha sonra öldürüldüğü aktarıldı.
Ülkenin güneydoğusundaki Şebve ilinde de silahlı kişilerin bir kontrol noktasına saldırı düzenlediği kaydedildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, olayda 4 asker hayatını kaybetti, 5'i yaralandı.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
Ebyen ve Şebve kentleri, hükümet güçlerinin kontrolünde bulunuyor. Her iki kentte daha önce düzenlenen benzer saldırıları terör örgütü El-Kaide üstlenmişti.