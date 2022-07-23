Son dakika haberi: Yemen'deki Husilerin Taiz'e düzenlediği saldırıda 11 çocuk yaralandı

İran destekli Husilerin, ateşkesi ihlal ederek Yemen'in Taiz kentinde sivil yerleşim bölgesine havan topuyla düzenlediği saldırıda 11 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Taiz Emniyetinden yapılan yazılı açıklamada, Husilerin Taiz'in Zeyd el-Muşki Mahallesi'ne havan topuyla saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda çoğunluğu 10 yaş altı 11 çocuğun ağır ve orta derecede yaralandığı ifade edilen açıklamada, bunun açıkça ateşkes ihlali ve korkunç bir suç olduğu kaydedildi.

Konuyla alakalı Husiler tarafından açıklama yapılmadı.

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti ve Husiler, Birleşmiş Milletlerin (BM) girişimiyle 2 Nisan'dan itibaren iki ay boyunca hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul etmişti.

BM Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Haziran'da Yemen'deki tarafların ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiğini bildirmişti.