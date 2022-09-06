Son dakika haberi: Yemen'de El-Kaide saldırısında 15 kişi öldü

Son dakika gündem haberine göre Yemen'in güneyindeki Ebyen'de terör örgütü El-Kaide'nin düzenlediği saldırıda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı Hizam Emni güçlerinden bir komutanın da aralarında olduğu 15 kişinin öldüğü belirtildi.

Yemen'in güneyindeki Ebyen'de terör örgütü El-Kaide'nin düzenlediği saldırıda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı Hizam Emni güçlerinden bir komutanın da aralarında olduğu 15 kişinin öldüğü belirtildi.

Hizam Emni güçlerinin Twitter hesabından art arda yaptığı açıklamalarda, El Kaide unsurlarının Ebyen'in Ahvar ilçesinde Hizam Emni'ye ait güvenlik noktasına silahlı saldırı düzenlediği ifade edildi.

Hizam Emni güçlerinin saldırıya karşılık verdiği kaydedilen açıklamada, çıkan çatışmada Hizam Emni güçlerinden Terörle Mücadele 1. Tugayındaki 1. Tabur Komutanı Yasir Şai ile beraberindeki birkaç kişinin öldüğü, güvenlik noktasındaki çok sayıdaki personelin yaralandığı aktarıldı.

Komutan dışında ölen ve yaralananların sayısına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada ayrıca El Kaide örgütünden de 6 militanın öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Hizam Emni güçlerinin, çevredeki dağlık bölgelere kaçan terör unsurlarından bazılarını yakaladığı belirtildi.

Ahvar Hastanesi Genel Müdürü Ahmed el-Medahdah ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, komutanın da aralarında olduğu Hizam Emni güçlerinden ölenlerin sayısının 15'e yükseldiğini söyledi.

Medahdah, El Kaide örgütünden de 7 teröristin öldüğünü belirtti.

Ebyen ilinde askeri karargahlar ve güvenlik noktaları sık sık saldırılara maruz kalıyor. Söz konusu saldırılardan genellikle Ebyen'in merkezi Zencibar'ın doğusunda yer alan Ahvar ve El-Mahfed ilçelerine yakın dağlık bölgelerde faaliyet gösterdiği belirtilen El Kaide örgütü sorumlu tutuluyor.