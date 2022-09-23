Son dakika haber! Yunanistan'a geçmeye çalışan 21 terör örgütü üyesi yakalandı

Edirne'de terörle mücadele faaliyetleri çerçevesinde çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 21 terör örgütü üyesini yakaladı.

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 18 FETÖ, 1 DHPK/C ve 2 PKK üyesi olmak üzere 21 silahlı terör örgütü üyesini yakaladığı belirtildi.

Emniyet ve asayiş uygulamaları çerçevesinde çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli ve çeşitli suçlara karışan 11 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Terörle mücadele ve asayişin sağlanmasına yönelik faaliyetlerin halkın desteği ile daha güçlü ve kararlı şekilde aralıksız devam edeceği belirtildi.

(Özlem Ceylan /İHA)