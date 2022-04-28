Son dakika haberi... 'Yasa dışı' bahis operasyonunda 16 şüpheli adliyeye sevk edildi (2)
Demirören Haber Ajansı - Burak Emek - Güncel
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Son dakika haberlerine göre 9 TUTUKLAMADiyarbakır'da, polisin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
9 TUTUKLAMA
Diyarbakır'da, polisin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Burak EMEK/ DİYARBAKIR,
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel