Son dakika haberi! Yargıtay, 18 kişinin öldüğü çöken yurt davasında kararı 5 yıl sonra bozuldu

KONYA'da 2008 yılında, 17 öğrenciyle 1 eğitmenin öldüğü, 29 kişinin de yaralandığı ruhsatsız 3 katlı kız Kur'an kursu binasının gaz sıkışması kaynaklı patlamada çökmesine ilişkin 11 sanığın yargılandığı davada, 9 yıl sonra 3 kişi ceza aldı. İtiraz üzerine Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, 5 yıl süren incelemenin ardından yerel mahkemenin kararını bozdu. Yargıtay, sanıkların her birinin kendi sorumlulukları ve taksirli davranışlarına göre yargılanmasına karar vererek dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

Olay, 1 Ağustos 2008 tarihinde Taşkent ilçesinde, o dönem belde statüsünde olan Balcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Balcılar Kasabası Okul ve Kurs Talebelerine Yardım Derneği'ne ait Özel Boğaziçi Öğrenci Yurdu'nda sabah namazı için kalkan öğrencinin elektrik düğmesine basmasıyla patlama meydana geldi. LPG tankından sızan gazın neden olduğu patlamanın şiddetiyle 3 katlı yurt binası yıkıldı. Olayda, 1 eğitmen ve 17 yatılı öğrenci öldü, 29 öğrenci de yaralandı. Olayın ardından Yurt Müdürü Hüseyin Çömlek, dernek ve yurt temsilcileri Mehmet Semerci ve Mehmet Göktaş, jandarma tarafından gözaltına alındı. Mehmet Göktaş ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Hüseyin Çömlek ve Mehmet Semerci ise tutuklandı. Kısa bir süre sonra Çömlek ve Semerci de tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu.

Yargıtay'ın kararını değerlendiren Konya Çocuk Hakları Koruma Derneği Başkanı ve mağdur ailelerin avukat Hakkı Ünalmış, "14 yıl içerisinde bütün araştırmalar, soruşturmalar ve yargılamalar. En son Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi tarafından yeniden yargılanması koşuluyla, bozulmuş olarak geri dönmüştür. Bu da bize bir ümit sağlamıştır. Her şeye rağmen yargının bunun peşini bırakmadığını gördük. Bizim beklentimiz de şudur ki; Yargıtay'a verdiğimiz dilekçede de belirttiğimiz LPG'nin asıl sorumluları olduğunu sonradan öğrendiğimiz Can Tokdemir, Tuhan Binbaş, İbrahim Yılmaz, Oğuz Cengiz ve Burak Yılmaz'ın yargılama dışında kaldığı dikkate alınırsa, mahkemenin bunlar hakkında da yeniden soruşturma açılmasında önayak olması ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na bu konuda suç duyurusunda bulunmasını beklentimiz içerisindedir. Yargıtay'ın uzun süre bekledikten sonra böyle bir karara varması, ölen 18 canın ve 29 yaralının ruhlarına ve bedenlerine serin bir su serptiğini görmüş olduk" dedi.