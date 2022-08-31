Son dakika haber... YARALI YILAN KARTALI 'ENGELLİ KUŞLAR' BARINAĞINDA YAŞAMINA DEVAM EDECEK

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde yaralı bulunan yılan kartalının, Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki doğal yaşam parkı Ormanya'da tedavisi tamamladı. Yılan kartalı yaklaşık 1,5 aydır doğadan uzak kalması nedeniyle kalan yaşantısına yırtıcı kuşlar için hazırlanan engelli kuşlar barınağında devam edecek. Yılan kartalının sağlığına kavuştuğunu söyleyen veteriner hekim Muhammet Nalkıran, Kanadındaki problemi tespit edip tedavisini tamamladık. Ömrünün sonuna kadar burada bizimle yaşamaya devam edecek dedi. Akyazı ilçesinde yaklaşık 1,5 ay önce vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan yılan kartalı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yetkililer tarafından koruma altına alınan yılan kartalı, tedavi edilmek üzere Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan doğal yaşam parkı Ormanya'da tedavi altına alındı. Bilinmeyen bir nedenle kanadında kırıklar oluşan yılan kartalı, tedavisinin ardından yeniden sağlığına kavuştu. Yılan kartalı yaklaşık 1,5 aydır doğadan uzak kalması nedeniyle kalan yaşantısına yırtıcı kuşlar için hazırlanan engelli kuşlar barınağında devam edecek. Yılan kartalı için doğasına uygun bir alan hazırlandığını ifade eden veteriner hekim Muhammet Nalkıran, Akyazı ilçesinde yaralı halde bulunan bir yılan kartalı yaklaşık 1,5 ay önce bize gelmişti. Vatandaşlar tarafından doğada bulunmuş ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti. Onların aracılığıyla da rehabilitasyon merkezine getirildi yılan kartalı. Kanadında kırık olduğunu tespit ettik. Yaklaşık 1 ay boyunca bir tedavi süreci vardı, bu süreçten sonra tekrar doğaya dönemeyecek durumda olduğu için burada kendi doğal yaşam alanına uygun bir barınağa alıp ömrünün sonuna kadar misafir edeceğiz dedi.

'GÖZÜNDEKİ RENK DİĞER KARTAL TÜRLERİNDEN AYIRT EDİYOR' Yılan kartalının doğada ender görülen türlerden biri olduğunu ifade eden Nalkıran, şöyle konuştu Gözündeki renkten dolayı diğer şah kartallardan kolaylıkla ayırt edilebiliyor. Kartal türleri birlikte yaşayabildiği için diğer kartallarımızın yanına koyduk. Şu an sağlık durumu gayet iyi, herhangi bir sağlık problemi yok. Fakat doğada yaşayamayacak durumda olduğu için bu alanda yaşayacak artık