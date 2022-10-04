Son dakika haberi | Yangının izleri silindi... Afet evlerinde teslimat için geri sayım başladı

Yangının izleri silindi... Afet evlerinde teslimat için geri sayım başladı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 2 yıl önce yangında zarar görün 2 bin 675 hektar orman arazisi yeniden yeşerdi yanan ev ve ahırlar yeniden inşa edildi. Evlerin teslimatı için ise geri sayım başladı.

23 Ağustos 2020 tarihinde başlayan, 8 mahallede etkili olan ve 3 gün süren orman yangının izleri silindi. 2 bin 675 hektar ormanlık alan Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları ile yeşertilirken evleri ve ahırları yanan vatandaşların yeni ev ve ahırları inşa edilerek teslimat için hazır hale getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Toplu Konut İdaresi tarafından yapımı tamamlanan evler depreme ve yangına dayanıklı 1. sınıf kalite malzemeler ile inşa edildi.

Evlerin teslimatı öncesi bölgede çalışmaları sürdüren firmanın yetkilisi Mustafa Sızmaz, evlerin depreme ve yangına dayanıklı inşa edildiğini belirterek, "Temelinde yaklaşık 4 tondan fazla demir kullanıldı. Evler 2 +1 olarak inşa edildi. 29 ev ve 6 ahırın yapımını tamamladık. Yol ve elektrik sistemi sorunları çözüldü şuan elektrik bağlantıları yapılıyor. 100 metrekare olan evlerimiz su ve elektrik aboneliklerinin tamamlanmasının ardından ev sahiplerine teslim edilecek" dedi.