Son dakika haberi... Yangında evi küle dönen şehit babasının evi yeniden yapılacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Yangında evi küle dönen şehit babasının evi yeniden yapılacak

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi... Yangında evi küle dönen şehit babasının evi yeniden yapılacak

Son dakika haber... Yangında evi küle dönen şehit babası Esat Özdemir'e Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yanan evin yerine yeni ev yapacaklarının sözünü verdi.

Yangında evi küle dönen şehit babası Esat Özdemir'e Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yanan evin yerine yeni ev yapacaklarının sözünü verdi.

Balıkesir'de geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde Balya'nın Orhanlar Mahallesi'nde meydana gelen yangınında bir ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Çıkış nedeni araştırılan yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin müdahalesi sayesinde çevre evlere sıçramadan söndürüldü. 1996 yılında Kardak kayalıklarında helikopter düşmesi sonucu şehit olan Tevfik Özdemir'in babası Esat Özdemir'in evinde çıkan yangında çoğu eşyanın kullanılamayacak halde gelmesine rağmen, evde bulunan Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağının yanmaması vatandaşları duygulandırdı.

BİR YILDA ÜÇ EV

Konu hakkında bilgilendirilen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yangının çıktığı Balya Orhanlar kırsal mahallesine giderek ev sahibi Esat Özdemir ile görüştü. Yanan evde incelemelerde bulunan Başkan Yılmaz, evin yıkılarak sil baştan yapılması talimatını verdi. Başkan Yılmaz, vatandaşların her zaman maddi manevi yanlarında olduklarını söyledi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik gereği 2022 yılı içerisinde yangını sonucu kullanılmaz hale gelen üçüncü evin inşaatını yapmış olacak.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yücel Yılmaz Balıkesir Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title