Son dakika haberi! YAMAÇ PARAŞÜTÜ YAPAN OKUL MÜDÜRÜ, GEÇİRDİĞİ KAZADA ÖLDÜ Son dakika gündem haberine göre MANİSA'nın Ahmetli ilçesindeki Çancılar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Cengiz Gültekin (45), Ankara'da yamaç paraşütü yaptığı sırada geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi. MANİSA'nın Ahmetli ilçesindeki Çancılar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Cengiz Gültekin (45), Ankara'da yamaç paraşütü yaptığı sırada geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi. Ayaş ilçesi Ayaş Paraşüt Tepesi'nde yaşanan acı haberi alarak yasa boğulan sevenleri, sosyal medya hesaplarından Cengiz öğretmen için başsağlığı mesajları yayınladı. Gültekin'in, yamaç paraşütüne olan merakı ile tanındığı öğrenildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Ankara Güncel Haberler Son Dakika

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