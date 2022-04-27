Son dakika haberi... Yalova'da kalp krizi sonucu vefat eden polis için tören düzenlendi

YALOVA (İHA) - Yalova'da kalp krizi sonucu vefat eden polis için tören düzenlendi

YALOVA - Yalova'da sahura kalktıktan sonra kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede vefat eden İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Soner Biçer için tören düzenlendi.

Yalova'da Osmangazi Köprüsü Karakolu'nda görev yapan 45 yaşındaki Soner Biçer, saat 04.00 sıralarında sahur için kalktıktan kısa bir süre sonra rahatsızlandı. Evli ve iki çocuk babası olan Biçer, ardından kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Biçer, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Biçer için Yalova Valiliği bahçesinde tören düzenlendi. Törende Biçer'in ailesi taziyeleri kabul etti. Saygı duruşunun ardından Biçer için dualar okundu ve helallik alındı. Sonrasında Biçer'in cenazesi defnedilmek için memleketi Kocaeli'ne gönderildi. Biçer'in cenaze namazı Kandıra ilçesi Zafer Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak.

Törene Vali Muammer Erol, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar da katıldı.