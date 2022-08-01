Deniz polisi boğulma vakalarına karşı uyarılarda bulunuyor Yalova'da son zamanlarda yaşanan boğulma vakalarına önlem amaçlı polis ekipleri plaj ve sahillerde bilgilendiriyor. Yalova'da son zamanlarda yaşanan boğulma vakalarına önlem amaçlı polis ekipleri plaj ve sahillerde bilgilendiriyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Marmara Denizi'nin Yalova sahillerinde yaşanan yoğunluk üzerine Deniz Liman Şube Müdürlüğü bilgilendirme çalışması yapıyor. Özellikle kentin sahil kısımlarında son zamanlarda boğulma vakalarının artmasına karşı yapılan çalışmada, plajlar gezilerek denize giren vatandaşlar uyarılıyor. Yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle sözlü uyarılarda bulunan ekipler, beraberlerinde getirdikleri broşürleri de vatandaşlara dağıtıyor. Bunun dışında teknelerle açıktan anons yaparak yüzenlere uyarıda bulunan ekipler, havadan da dron ile kontrollerini sürdürüyor. AA / Güncel Marmara Denizi Yalova Güncel Haberler

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