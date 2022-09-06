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Son dakika haberi | 'Yahyalar Grubu' hırsızlık çetesine operasyon: 13 gözaltı

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Son dakika haberi | 'Yahyalar Grubu' hırsızlık çetesine operasyon: 13 gözaltı

Son dakika haber: ANKARA'da, 41 hırsızlık olayına karışan 'Yahyalar Grubu' isimli çeteye yönelik operasyonda, 2 suça sürüklenen çocuk ve 11 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA'da, 41 hırsızlık olayına karışan 'Yahyalar Grubu' isimli çeteye yönelik operasyonda, 2 suça sürüklenen çocuk ve 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara genelinde 21 iş yerinden, 13 açıktan, 1 otodan, 1 evden hırsızlık yapıp, 4 otomobil hırsızlığı ve 1 yağma olaylarına karışan Yahyalar Grubu çetesine yönelik operasyon düzenledi. 'Ahsen' adı verilen operasyon kapsamında belirlenen 20 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 2 suça sürüklenen çocuk ve 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 6 tabanca, 1 tüfek, bu silahlara ait çok miktarda fişek ve mermi ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umutcan Ören - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Ankara Güncel Haberler Son Dakika

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