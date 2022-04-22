Son dakika haberi... Vücuduna saplanan çapa makinesi ile hastaneye getirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Vücuduna saplanan çapa makinesi ile hastaneye getirildi

Demirören Haber Ajansı - Sinan Kabatepe - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi... Vücuduna saplanan çapa makinesi ile hastaneye getirildi

Son dakika gündem haberine göre ZONGULDAK'ta, sürdüğü çapa makinesinin üzerine düşen ve 'bıçak' olarak tabir edilen parçaları vücuduna saplanan Emirhan Çakır (23), itfaiyenin müdahalesi ile hastaneye kaldırıldı.

ZONGULDAK'ta, sürdüğü çapa makinesinin üzerine düşen ve 'bıçak' olarak tabir edilen parçaları vücuduna saplanan Emirhan Çakır (23), itfaiyenin müdahalesi ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Ereğli ilçesine bağlı Dağlıca köyünde meydana geldi. Evinin bahçesinde dengesini kaybeden Emirhan Çakır, sürdüğü çapa makinesinin üzerine düştü. Çapa makinesinin 'bıçak' olarak tabir edilen bölümleri, Çakır'ın vücudunun çeşitli yerlerine saplandı. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri, çapa makinesinin bazı bölümlerini ayırdı. Çakır, ardından çapa makinesinin kalan bölümleri ile ambulansa alınarak Ereğli Devlet Hastanesi'ne getirildi.  Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edilen Çakır, tedavi altına alındı.  

 


Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - Güncel

Zonguldak, İtfaiye, Ereğli, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title