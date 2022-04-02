Son dakika haberi! Veliefendi Hipodromu'nda silahla vurulan bir kişi ağır yaralandı

Bakırköy'deki Veliefendi Hipodromu'nda silahla vurulan bir kişi ağır yaralandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ü.B. (46) adlı kişinin hipodromda silahla yaralandığı bilgisinin alınması üzerine, konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Şüpheli M.E.Ş, olay yeri yakınında kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayın, M.E.Ş ile Ü.B. arasında çıkan tartışma sonucu gerçekleştiği belirlendi.

Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Ü.B'nin hayati tehlikesi devam ediyor.

Bu arada şüphelinin, daha önce işlediği bir suçtan dolayı "ruhsatsız ateşli silahlar ve mermileri satın almak, taşımak veya bulundurmak"tan arandığı tespit edildi.