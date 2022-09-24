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GAZİANTEP - Varank: "Tasarım merkezlerini teşviklerimizle destekliyoruz"

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Ödül töreni Toplu fotoğraf çekimi GAZİANTEP - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, GAHİB tarafından düzenlenen "Halı İhracatının Yıldızları" törenine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması

Ödül töreni

Toplu fotoğraf çekimi

GAZİANTEP - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, GAHİB tarafından düzenlenen "Halı İhracatının Yıldızları" törenine katıldı.

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Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Mustafa Varank Güncel Haberler

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