GAZİANTEP - Varank: "Tasarım merkezlerini teşviklerimizle destekliyoruz" Güncel Haberler Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Ödül töreni Toplu fotoğraf çekimi GAZİANTEP - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, GAHİB tarafından düzenlenen "Halı İhracatının Yıldızları" törenine katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Ödül töreni Toplu fotoğraf çekimi GAZİANTEP - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, GAHİB tarafından düzenlenen "Halı İhracatının Yıldızları" törenine katıldı. (2) Güncel Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz Mustafa Varank Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› GAZİANTEP - Varank: 'Tasarım merkezlerini teşviklerimizle destekliyoruz' - Haberler

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