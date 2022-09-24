GAZİANTEP - Varank: "Tasarım merkezlerini teşviklerimizle destekliyoruz"
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Ödül töreni Toplu fotoğraf çekimi GAZİANTEP - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, GAHİB tarafından düzenlenen "Halı İhracatının Yıldızları" törenine katıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması
Ödül töreni
Toplu fotoğraf çekimi
GAZİANTEP - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, GAHİB tarafından düzenlenen "Halı İhracatının Yıldızları" törenine katıldı.
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Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel