Son dakika haberi... Van'da uyuşturucu operasyonlarında 23 kişi gözaltına alındı

VAN (AA) - ??????? Van'da bir haftada 6 kilo 889 gram uyuşturucu ele geçirildi, 23 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen hafta gerçekleştirdikleri operasyonlarda 1,63 gram eroin, 6,19 gram esrar, 42,36 gram sentetik uyuşturucu, 6 kilo 840 gram Afyon sakızı ve 28 bin 80 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.