Son dakika haberi: Van'da sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kişi öldü Güncel Haberler Son dakika haberler: Van'da sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 8 kişiden 2'si hayatını kaybetti. Van'da sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 8 kişiden 2'si hayatını kaybetti. Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 19 Ağustos'ta 8 kişi sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanes'nde tedavi altına alındı. Durumun bildirilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, kendisi de hastaneye kaldırılan bir şüpheli hakkında işlem yapıldı. Alınan beyanlar doğrultusunda, zehirlenenlerin il dışından getirilen malzemelerle imal edilen sahte alkolü tükettikleri belirlendi. Tedavi altına alınan, aralarında hakkında işlem yapılan ve alkol üretiminde kullanılan malzemeleri temin edenin de bulunduğu 2 kişi hayatını kaybetti. Hastanedeki 6 kişinin tedavisi sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu Araştırma Van Güncel Haberler Son Dakika

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