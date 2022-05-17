Son dakika haberi | Van'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Haberler

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Son dakika haberi | Van'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Behçet Dalmaz - Güncel
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Son dakika haberi | Van'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika haber: VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, PKK/KCK'lı teröristlere ait silah, mühimmat, patlayıcı, tütün ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, PKK/KCK'lı teröristlere ait silah, mühimmat, patlayıcı, tütün ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik Başkale ilçesi kırsalına operasyon düzenledi. Yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 100 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 8 şarjör, 400 gram patlayıcı, 60 kilogram tütün ve çok sayıda malzeme ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar ise devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Güncel

Mühimmat, Silah, Tütün, PKK, Güncel, Haberler

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