Son dakika haberi... Van'da PKK'lı teröristlere ait malzemeler ele geçirildi Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda el yapımı patlayıcı düzenekleri, tüp ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda el yapımı patlayıcı düzenekleri, tüp ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Tendürek Dağı kırsalında operasyon düzenledi. Operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak, barınak ve depolarda 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, 9 uzaktan komuta cihazı, 3 küçük el telsizi, 6 akü, 13 tüp, akım ölçer ve çok sayıda örgütsel ve yaşam malzemesi bulundu. Güncel Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu Van PKK Güncel Haberler Son Dakika

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