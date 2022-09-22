Son dakika haberi... Van'da işitme engelli öğrencilerden jandarmaya ziyaret Güncel Haberler Son dakika haberlerine göre Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü Abdurrahman Gazi İşitme Engelliler İlköğretim Okulu öğrencileri, gözetmen öğretmenler eşliğinde İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü Abdurrahman Gazi İşitme Engelliler İlköğretim Okulu öğrencileri, gözetmen öğretmenler eşliğinde İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette öğrencilere jandarmanın görevleri ve çalışmaları hakkında bilgi verildi, zırhlı araçlar ile olay yeri inceleme cihazları tanıtıldı. Öğrencilere jandarma ekiplerinin işaret diliyle hazırladığı klip, çizgi film, köpek timinin gösterisi izletildi. Ziyaret sonunda öğrencilere hediyeler verildi. Güncel Kaynak: AA / Emre Ilıkan Milli Eğitim Müdürlüğü Jandarma Van Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi... Van'da işitme engelli öğrencilerden jandarmaya ziyaret - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.