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Son dakika haberi... Van'da işitme engelli öğrencilerden jandarmaya ziyaret

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Son dakika haberi... Van'da işitme engelli öğrencilerden jandarmaya ziyaret

Son dakika haberlerine göre Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü Abdurrahman Gazi İşitme Engelliler İlköğretim Okulu öğrencileri, gözetmen öğretmenler eşliğinde İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü Abdurrahman Gazi İşitme Engelliler İlköğretim Okulu öğrencileri, gözetmen öğretmenler eşliğinde İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette öğrencilere jandarmanın görevleri ve çalışmaları hakkında bilgi verildi, zırhlı araçlar ile olay yeri inceleme cihazları tanıtıldı.

Öğrencilere jandarma ekiplerinin işaret diliyle hazırladığı klip, çizgi film, köpek timinin gösterisi izletildi.

Ziyaret sonunda öğrencilere hediyeler verildi.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel

Milli Eğitim Müdürlüğü Jandarma Van Güncel Haberler Son Dakika

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