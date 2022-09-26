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Son Dakika | Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

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Son dakika haberleri... Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, geçen hafta gerçekleştirilen 7 ayrı operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı, suçta kullanılan araca el konuldu.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Necat Hazar - Güncel

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