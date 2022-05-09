Göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 4 zanlı tutuklandı - Haberler

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Göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 4 zanlı tutuklandı

AA - Güncel
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Van'da, geçen hafta düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Van'da, geçen hafta düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında geçen hafta 5 operasyon gerçekleştirdi.

Organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı gözaltına alındı, suçta kullanılan bir araca el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

AA / Güncel

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