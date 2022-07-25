Son dakika haberi! Van'da çeşitli suçlardan aranan 19 kişi tutuklandı Son dakika haber: Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 39 kişi yakalandı, 19'u tutuklandı. Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 39 kişi yakalandı, 19'u tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Ekiplerce, 18-24 Temmuz tarihlerinde şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramada 19 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 27 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 13 kişi tutuklandı. Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 17 kişi hakkında işlem yapıldı, 6'sı tutuklandı. Motosikletli Yunus Timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 3 kişi yakalandı. Operasyonlarda, çalıntı eşyalar ile ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, döner bıçağı ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. AA / Emre Ilıkan - Güncel Asayiş Şube Müdürlüğü Van Güncel Haberler Son Dakika

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