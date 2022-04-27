Van'da bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen "kasten öldürme" olayının failinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen zanlı ekiplerce gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

AA / Güncel