Van'da bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen "kasten öldürme" olayının failinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen zanlı ekiplerce gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

AA / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title