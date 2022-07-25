Son dakika haberi: Vali Yıldırım, kavgaya müdahaleye gittiği esnada silahla yaralanan bekçiyi ziyaret etti Son dakika gündem haberi... Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Süleymanpaşa ilçesinde, ihbar üzerine silahlı kavgaya müdahaleye gittiği olayda yaralanan bekçiyi hastanede ziyaret etti. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Süleymanpaşa ilçesinde, ihbar üzerine silahlı kavgaya müdahaleye gittiği olayda yaralanan bekçiyi hastanede ziyaret etti. Vali Yıldırım, yaralı bekçi Ogün Tayar'ı tedavi gördüğü Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde ziyaret ederek, İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan ve doktorlardan bekçinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Bekçinin ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Yıldırım, Tayar'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. Vali Yıldırım'a, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mustafa Çetinkaya da eşlik etti. AA / Mesut Karaduman - Güncel Aziz Yıldırım Tekirdağ Güncel Haberler Son Dakika

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