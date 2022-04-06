Son dakika haberi: Vali Yazıcı, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, şehit yakınları ve gazilerle düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Valiliğin ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar programına, Vali Yazıcı, eşi Hanife Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kurum müdürleri, gaziler, gazi aileleri ve şehit yakınları katıldı.

Yazıcı, buradaki konuşmasında, şehitlik ile gaziliğin bir insana nasip olacak en yüksek ve en büyük şeref olduğunu belirtti.

Vatanı, milleti ve bayrağı içi anadan, yardan, serden geçenlerin iman ve cesaretle bir destan yazdığını kaydeden Yazıcı, "Güvenlik güçlerimiz milletin selameti, devletin bekası için vatanın dört bir yanında nöbet tutuyor, gerektiğinde şehit düşüyor, gazi oluyor. Sizlerle bir arada olmak benim için büyük bir onur ve şereftir. Allah gelmiş, geçmiş tüm şehitlerimizi rahmetiyle kuşatsın." dedi.

Şehit yakınları ile gazilerin daima yanlarında olduklarını vurgulayan Yazıcı, Türkiye'nin güçlü, büyük ve bu birliği korumak zorunda olduğunu dile getirdi.

Türk milletinin şehitlere, gazilere ve yakınlarına minnettar olduğunu belirten Yazıcı, "Tüm şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyor, tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.