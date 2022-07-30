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Son dakika haberi: Uyuşturucuyla yakalanan polis memuru tutuklandı

Son dakika haberi: Uyuşturucuyla yakalanan polis memuru tutuklandı

Son dakika haberi: BARTIN Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurunun otomobilinde 460 gram esrar ele geçirildi.

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BARTIN Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurunun otomobilinde 460 gram esrar ele geçirildi. Polis memuru H.İ.Ö. tutuklandı.

İstanbul'dan uyuşturucu madde getirileceği ihbarını alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zonguldak- Bartın kara yolundaki uygulama noktasında önlem aldı. Ekipler, Bartın Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru H.İ.Ö.'nün otomobilini durdurdu. Otomobilin bagajındaki çantada 460 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan H.İ.Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti' suçundan tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Bartın Güncel Haberler Son Dakika

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