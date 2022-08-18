UYUŞTURUCU SATTIĞINI İDDİA EDEREK ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

Son dakika gündem haberi... ARNAVUTKÖY'de 10 kişilik bir grup, akrabalarını uyuşturucu kullanmaya zorlayan uyuşturucu satıcısı olduğunu iddia ettikleri kişiyi sokak ortasında öldüresiye dövdü.

ARNAVUTKÖY'de 10 kişilik bir grup, akrabalarını uyuşturucu kullanmaya zorlayan uyuşturucu satıcısı olduğunu iddia ettikleri kişiyi sokak ortasında öldüresiye dövdü. Darbedilen kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, dayak anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, 14 Ağustos gecesi, Anadolu Mahallesi Sirkeci Sokak'ta meydana geldi. 10 kişilik grup, akrabalarını uyuşturucu kullanmaya zorlayan uyuşturucu satıcısı olduğunu iddia ettikleri kişiyi yakaladı. Grup, sokak ortasında öldüresiye dövdükleri kişiyi yaralı halde bırakarak ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YAŞANALAR KAMERADA

Grubun sokak ortasında yakaladıkları kişi dövdükleri anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, gruptakilerin "Sen mi ağabeyimi bıçakladın, torbacılık mı yapıyorsunuz, ailemizi ortadan kaldırmakla mı tehdit ediyorsunuz" şeklinde bağırdıkları duyuluyor. Saldırganlar darbettikleri kişiyi bırakarak uzaklaşırken, polis ve sağlık ekiplerinin geldiği de kameraya yansıyor.

Görüntü dökümü: ------------------------Cep telefonu kamerası-Kavgadan görüntü-Polislerden görüntü