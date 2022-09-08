Son dakika haber! Üsküdar'da itfaiye istasyonu önünde aracın çarptığı kadın yaralandı Güncel Haberler Son dakika habere göre İstanbul Üsküdar'da itfaiye istasyonu önünde bir cipin çarpması sonucu yaralanan kadına ilk müdahaleyi istasyonda görevli itfaiye erleri yaptı. İstanbul Üsküdar'da itfaiye istasyonu önünde bir cipin çarpması sonucu yaralanan kadına ilk müdahaleyi istasyonda görevli itfaiye erleri yaptı. Libadiye Caddesi Ünalan İtfaiye İstasyonu önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Pembe M'ye Cemil Ö'nün kullandığı 34 DF 3858 plakalı cip çarptı. Kazada Pembe M. yaralandı. Kazayı gören istasyondaki itfaiye erleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Sedyeye alınan kadının başındaki kanama durduruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Kadının durumunun iyi olduğu bildirildi. Sürücü Cemil Ö. ise gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Alptekin Soykan Üsküdar İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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