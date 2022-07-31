Son dakika haberi! Uşak'ta yeşil reçeteli hapların ele geçirildiği otomobildeki 2 kişi tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberi! Uşak'ta yeşil reçeteli hapların ele geçirildiği otomobildeki 2 kişi tutuklandı

Son dakika haberi! Uşak'ta yeşil reçeteli hapların ele geçirildiği otomobildeki 2 kişi tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Uşak'ta 1344 adet yeşil reçeteyle satılabilen hapın ele geçirildiği otomobildeki 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Uşak'ta 1344 adet yeşil reçeteyle satılabilen hapın ele geçirildiği otomobildeki 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde şüpheli bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 1344 adet yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Otomobildeki U.Ç. ve İ.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Mehmet Çalık - Güncel

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