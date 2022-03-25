Son dakika haberi | Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberi | Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

AA - Mehmet Çalık - Güncel
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Son dakika haberi | Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

UŞAK (AA) - Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezindeki 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 365 gram metamfetamin, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, çelik yelek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 130 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer şüpheliler, savcılık sorgususun ardından serbest bırakıldı.

AA / Mehmet Çalık - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Uşak, Güncel, Haberler

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