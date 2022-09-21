Son dakika haberi... Uşak'ta hava destekli uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı Güncel Haberler Son dakika haberler: Uşak'ta, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik hava destekli operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Uşak'ta, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik hava destekli operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen 3 aylık planlı çalışmanın ardından, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için harekete geçildi. Bu kapsamda önceden belirlenen adreslere yönelik 50 personel, 12 ekip ve 1 helikopterin havadan verdiği destekle operasyon başlatıldı. Adreslerdeki aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 58 mermi, 2 hassas terazi ve çok sayıda uyuşturucu hap ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 zanlı, işlemleri için Emniyete götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Çalık Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Uşak Güncel Haberler Son Dakika

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