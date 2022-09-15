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Son dakika haberi! Uşak'ta 32 bin 592 yeşil reçeteli hapla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

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Son dakika haberi! Uşak'ta 32 bin 592 yeşil reçeteli hapla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberine göre Uşak'ta 32 bin 592 yeşil reçeteli hapın ele geçirildiği otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

Uşak'ta 32 bin 592 yeşil reçeteli hapın ele geçirildiği otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 32 bin 592 hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Uşak Güncel Haberler Son Dakika

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