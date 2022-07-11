Son dakika haberi: Urla'daki trafik kazasında ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Urla'daki trafik kazasında ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

AA - Hüseyin Bağış - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi: Urla'daki trafik kazasında ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Son dakika haberleri: İzmir'in Urla ilçesinde 9 Temmuz'da meydana gelen trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırılanlardan Zeynep Alpsoy'un yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 2'ye çıktı.

İzmir'in Urla ilçesinde 9 Temmuz'da meydana gelen trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırılanlardan Zeynep Alpsoy'un yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 2'ye çıktı.

Urla- Karaburun kara yolundaki Balıklıova Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada 35 AGU 958 plakalı otomobilde bulunan ve kazanın ardından hastaneye kaldırılan Zeynep Alpsoy (26), tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'nde vefat etti.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü O.A. ise sevk edildiği Urla Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kazada yaralanan diğer 4 kişinin tedavisine ise Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde devam edildiği öğrenildi.

Urla-Karaburun kara yolundaki Balıklıova Mahallesi yakınlarında 9 Temmuz'da O.A. yönetimindeki 35 AGU 958 plakalı otomobil, C.A. idaresindeki 35 AE 6817 plakalı otomobille çarpışmıştı.

Kazada Emine Akşit olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

AA / Hüseyin Bağış - Güncel

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Karaburun İzmir Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title