Son dakika haberi: Ürdün, Irak'ın kuzeyine yönelik saldırıları nedeniyle İran'ı kınadı Güncel Haberler Son dakika haberlerine göre Ürdün, İran'ın Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahlara füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıları kınadı. Ürdün, İran'ın Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahlara füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıları kınadı. Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ürdün'ün Irak'la dayanışma içerisinde olduğu ifade edildi. İran'ın, Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahlara füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıların kınandığı açıklamada, Iraklıların güvenlik ve egemenliğinin hedef alınmasına tepki gösterildi. Açıklamada, "Irak hükümetine, kardeş Irak halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziye dileklerimizi sunuyor, yaralılara şifa diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. İran, Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahların füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğunu duyurmuştu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanı Saman Berzenci de İran'ın saldırısında 7 kişinin öldüğünü, 24 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Güncel Kaynak: AA / Laith Al Ürdün İran Irak Güncel Haberler Son Dakika

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