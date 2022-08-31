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Son dakika haberi | Ürdün'de askeri uçak düştü, pilot kurtuldu

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Son dakika haberi | Ürdün'de askeri uçak düştü, pilot kurtuldu

Son dakika haberi: Ürdün ordusu, hava kuvvetlerine bağlı askeri bir uçağın, ülkenin güneyinde eğitim uçuşu yaptığı sırada düştüğünü duyurdu.

Ürdün ordusu, hava kuvvetlerine bağlı askeri bir uçağın, ülkenin güneyinde eğitim uçuşu yaptığı sırada düştüğünü duyurdu.

Ordunun internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, askeri bir uçağın, öğleden sonra ülkenin güneyindeki bir eğitim alanında rutin uçuşlarından birini yaptığı sırada düştüğü ifade edildi.

Düşme esnasında paraşütle atlayarak kurtulan pilotun gerekli tetkikler yapılmak üzere başkent Amman'daki Kral Hüseyin Hastanesine kaldırıldığı, sağlık durumunun stabil olduğu bilgisi geçildi.

Ürdün'de 5 Haziran'da da GROB model bir askeri eğitim uçağının ülkenin kuzeyinde uçuş yaptığı sırada teknik bir arıza sonucu düşmesi nedeniyle 2 pilot hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel

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