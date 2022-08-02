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Son dakika haberleri | Ünlü işkembecide "yanlış sipariş" kavgası kamerada

Son dakika haberleri | Ünlü işkembecide 'yanlış sipariş' kavgası kamerada

Son dakika haber: Ümraniye'de ünlü bir işkembecide "yanlış sipariş" getirildiğini iddia eden müşteri, ile çalışanlar arasında çıkan tartışma tekmeli tokatlı kavgaya döndü.

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Ümraniye'de ünlü bir işkembecide "yanlış sipariş" getirildiğini iddia eden müşteri, ile çalışanlar arasında çıkan tartışma tekmeli tokatlı kavgaya döndü. Restoran dışına taşan kavgada tarafların tekme tokat kavgası kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Ümraniye Tepeüstü Mahallesi'ndeki ünlü bir işkembecide meydana geldi. İddiaya göre müşteri olarak işkembeciye gelen bir şahıs, çorba siparişi verdi. Bir süre sonra masaya gelen çorbanın yanlış olduğunu iddia eden müşteri, çalışana tepki gösterdi. Bunun üzerine ikili arasında başlayan tartışma küfürleşmeye dönünce olay büyüdü. Taraflar arasında kısa sürede tekme ve yumrukları kavgaya dönen olay restoran dışına taştı. Restoran dışına taşan kavgada tarafların tekme tokat kavgası kameralara yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ümraniye 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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