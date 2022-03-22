Son dakika haberi | ÜNİVERSİTELİ CEYDA, YURT ODASINDA ÖLÜ BULUNDU - Haberler

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Son dakika haberi | ÜNİVERSİTELİ CEYDA, YURT ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberine göre SAMSUN'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümü öğrencisi Ceyda Öztürk (19), kaldığı yurttaki odasında ölü bulundu.

SAMSUN'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümü öğrencisi Ceyda Öztürk (19), kaldığı yurttaki odasında ölü bulundu.

Olay, saat 12.00 sıralarında Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde yer alan özel kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Ceydan Öztürk'ü yatağında hareketsiz gören arkadaşları şüphe üzerine durumu yurt görevlilerine bildirdi. İhbar üzerine yurda gelen sağlık ekipleri, Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Öztürk'ün cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin anlaşılması için Adli Tıp Morgu'na götürüldü.

Son dakika haberi | ÜNİVERSİTELİ CEYDA, YURT ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Son dakika haberi | ÜNİVERSİTELİ CEYDA, YURT ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Son dakika haberi | ÜNİVERSİTELİ CEYDA, YURT ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Güncel, Haberler

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