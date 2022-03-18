ÜMRANİYE'DE YANGIN İHBARINA GİDEN İTİFAİYE ARACI KAZA YAPTI

ÜMRANİYE'de yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri, servis aracının bir anda önüne çıkmasıyla kaza yaptı. İtfaiye aracı refüje çıkarak aydınlatma direğini devirdi.

Kaza saat 07.20 sıralarında Küçüksu Caddesi üzerinde meydana geldi. İnkılap Mahallesi'nde yangın ihbarına Çavuşbaşı ve Kavacık İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında mahsur kalanların olduğu ihbarı üzerine olay yerine Ümraniye İtfaiye grubu da çıktı. Ümraniye'den olay yerine gitmekte olan itfaiye aracı Küçüksu Caddesi'nde iddiaya göre başka bir servis aracının bir anda önüne çımasıyla kontrolden çıkarak kaza yaptı. Yoldan çıkan itfaiye aracı refüje çıkarak aydınlatma direğini devirdi. Kazada itfaiye erlerinden yaralanan olmazken kazaya sebep olduğu belirtilen bir servis minibüsünün sürücüsü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu yaşanırken, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polisin kaza ilgili soruşturması devam ediyor.