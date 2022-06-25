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Son dakika haberi! Ümraniye'de öldürülen gencin katil zanlısı, eski kız arkadaşının babası çıktı

AA - Elif Küçük - Güncel
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Son dakika haberi! Ümraniye'de öldürülen gencin katil zanlısı, eski kız arkadaşının babası çıktı

Son dakika gündem haberine göre Ümraniye'de 3 ay önce bıçaklanarak öldürülen 21 yaşındaki Batuhan Kurt'un katil zanlısı olarak gözaltına alınan eski kız arkadaşının babası tutuklandı.

Ümraniye'de 3 ay önce bıçaklanarak öldürülen 21 yaşındaki Batuhan Kurt'un katil zanlısı olarak gözaltına alınan eski kız arkadaşının babası tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kapalıçarşı'daki bir kuyumcuda çalışan Batuhan Kurt, 19 Mart sabahı işe gitmek için Ümraniye'deki evinden ayrıldı. Bu esnada sokakta bir kişi tarafından bıçaklanan Kurt, hayatını kaybetti.

Katil zanlısı olduğu tespit edilen Kurt'un eski kız arkadaşı Esmanur G'nin babası Hasan G. ile olayla ilgisi olabileceği değerlendirilen Zuhal G, Esmanur G, Serkan G, Erkan G, Müge G. ve Erdem E'nin yakalanması amacıyla 21 Haziran'da Sultanbeyli, Sarıyer ve Ümraniye ile Sinop'un Türkeli ve Ayancık ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Katil zanlısı Hasan G. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Elif Küçük - Güncel

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