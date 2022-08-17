Son dakika haberi | Ümraniye'de motosiklet kazasında ölen Metin Sarıyer son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberleri... BEYKOZ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Metin Sarıyer ve arkasındaki Abdülmecit Alğan hayatını kaybetti.

BEYKOZ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Metin Sarıyer ve arkasındaki Abdülmecit Alğan hayatını kaybetti. Metin Sarıyer bugün Sultangazi Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaza dün sabaha karşı TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Ankara istikametinde ilerleyen ve şoförünün kimliği belirlenemeyen 34 CTY 473 plakalı otomobil, üzerinde Metin Sarıyer ve Abdülmecit Alğan'ın bulunduğu 34 CBL 894 plakalı motosiklete çarptı. Kaza sonucu Metin Sarıyer ve Abdülmecit Alğan hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Abdülmecit Alğan dün Sultangazi'de toprağa verildi. Metin Sarıyer ise bugün kılınan öğle namazının ardından Sultangazi Gazi Mezarlığına defnedildi.

"ADALETTEN BAŞKA YAPACAĞIM BİR ŞEY YOK"

Baba Ertuğrul Sarıyer, "Ne söyleyeyim ki kaçmış ama adalet onu yakalayacak. Adaletten başka yapacağımız bir şey yok. Nereden kaçarsa kaçsın, hakkın yanındaki adaletten kaçabilir mi? Öbür dünyada da bunun hesabını verecek." dedi.

"NE DİYECEĞİZ BİLMİYORUM EVİMİZE ATEŞ DÜŞTÜ"