Son dakika haberi: Ümraniye'de kamyonetin devrildiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de otomobilin çarpması sonucu kamyonetin devrildiği ve 2 sürücünün yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Esenkent Mahallesi Vildan Sokak'ta seyir halinde olan 34 SC 2293 plakalı kamyonete başka bir sokaktan gelen 41 VD 188 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 sürücü ambulanslarla hastaneye sevk edildi, kazaya karışan araçlar çekici tarafından kaldırıldı.

Çevredeki güvenlik kamerasının kayıtlarında seyir halindeki kamyonete otomobilin arkadan çarptığı ve kamyonetin devrildiği görülüyor. Çevredekilerin yardım için koşuşturması da görüntülerde yer alıyor.